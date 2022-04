Umfrage Mehrheit will Lebensmittelverschwendung vermeiden

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Jährlich landen 157.000 Tonnen an Essen im Müll Foto: APA/dpa-Zentralbild

J ährlich werden in Österreich 157.000 Tonnen an noch brauchbarem oder original verpacktem Essen weggeworfen, das entspricht pro Haushalt in nur einem Jahr Nahrung im Wert von 300 bis 400 Euro. Dem gegenüber gaben in einer Umfrage durch Marketagent.com fast 75 Prozent der Befragten an, es sei ihnen ein persönliches Anliegen, so wenige Lebensmittel wie möglich zu verschwenden, berichtete der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) am Mittwoch.