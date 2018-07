Paare ziehen früh zusammen und mögen es kuschelig .

Die Österreicher verlassen relativ früh das "Hotel Mama" und ziehen bereits in jungen Jahren mit dem Partner zusammen. 41 Prozent der in einer Umfrage von ImmobilienScout24.at Befragten gaben an, beim ersten Mal Zusammenziehen noch keine 20 Jahre alt gewesen zu sein, weitere 37 Prozent waren dabei zumindest weniger als 25 Jahre alt. Frauen sind dabei meist jünger als Männer.