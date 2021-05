Semperit: Umsatzsprung in Medizinsparte .

Semperit ist gut in das Jahr 2021 gestartet. Ein Umsatzsprung in der Medizinsparte von 148,9 Prozent und die Erholung in der Industrie haben dem Unternehmen hohe Umsätze und einen Gewinn in Millionenhöhe beschert.