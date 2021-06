Firma AustroCel: Austritt von Schwefeldioxid in Hallein .

Bei der Firma AustroCel in Hallein ist am Mittwoch gegen 5.40 Uhr Schwefeldioxid ausgetreten. Die Menge war vorerst nicht bekannt. Das Unternehmen rief auf der Homepage und über Radiodurchsagen die Anrainer dazu auf, sich sofort in geschlossene Gebäude zu begeben und sämtliche Fenster und Außentüren zu schließen sowie nasse Tücher bereitzuhalten.