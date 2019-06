"Ich bin froh, dass wir einen breiten internationalen Rahmen schaffen konnten", sagte der japanische Umweltminister Yoshiaki Harada. Bewährte Verfahren zur Müllvermeidung sollen ausgetauscht, Innovationen gefördert und die wissenschaftlichen Überwachungs- und Analysemethoden verbessert werden. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, er wolle, dass sein Land bei der Reduzierung des Plastikmülls in den Meeren weltweit führend wird - etwa durch die Entwicklung biologisch abbaubarer Stoffe und anderer Innovationen.

Plastik, das in die Meere gelangt, bleibt dort über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, warnen Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace. In den Ozeanen werde der Kunststoffabfall zu Mikroplastik zerrieben. An diesen wiederum könnten sich Giftstoffe anlagern, die über die Nahrungskette schließlich auf den Tellern landeten.