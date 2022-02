Unbeabsichtigte Überzahlung von 500 Mio. Euro bei Kurzarbeit

Der Rechnungshof (RH) hat bei der Überprüfung der Corona-Kurzarbeit für den Zeitraum März 2020 bis Ende März 2021 gravierende Mängel festgestellt. In der Antragsphase 1 bis Ende Mai 2020 sei es "zu einer systematischen, nicht intendierten und nicht unmittelbar erkannten Überzahlung in der Größenordnung von 500 Millionen Euro" gekommen, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Rechnungshofbericht hervor.

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at