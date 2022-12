Unfall 28-Jähriger stürzt in Tirol von Balkon und stirbt

E in 28-jähriger Mann aus Deutschland ist Freitagabend in Ried im Zillertal vier Meter tief von einem Balkon gestürzt und anschließend verstorben. Es gebe derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden, bestätigte die Polizei einen Bericht der Online-Ausgabe der Tiroler "Kronen Zeitung". Der Mann stürzte beim Mitarbeiterausgang eines Cafés ab, in dem er als Kellner gearbeitet hatte, hieß es.