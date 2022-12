Klimaaktivisten ließen in Wien Luft aus Reifen von SUVs

Werbung

Die Polizei bestätigte der APA am Sonntag, dass der Vorfall von dem Mann gemeldet wurde und berichtete von weiteren Fällen des "Reifen-Auslassens" bei sogenannten SUVs in Döbling. An den Windschutzscheiben wurden Schreiben "mit offensichtlichem Klima-Aktivismus-Kontext angebracht", teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger mit. "Es wurden Berichte über die Vorfälle verfasst und das Landesamt für Verfassungsschutz in Kenntnis gesetzt." Anzeigen wegen Sachbeschädigung gab es vorerst nicht, da die Reifen entlüftet und nicht aufgestochen worden seien.

In den der APA vorliegenden Schreiben, die an den Fahrzeugen hinterlassen wurden und von der Gruppe "The Tyre Extinguishers" ("Die Reifen-Auslasser") gekennzeichnet sind, heißt es: "ACHTUNG - Ihr Spritfresser ist tödlich. Wir haben bei einem oder mehreren Reifen die Luft abgelassen." Weiters werden darin Geländefahrzeuge wegen ihrer Umweltschädlichkeit und der erhöhten Verletzungsgefahr beim Zusammenstoß mit Fußgängern kritisiert.

Zu einem solchen Zusammenprall mit einem Passanten war es am Samstagnachmittag laut dem Zeugen nach rund 400 Metern Fahrt gekommen, als er seinen neun Jahre alten Mercedes wegen des fehlenden Reifendrucks bei einer Bremsung nicht mehr kontrollieren habe können. Der Fußgänger sei sogar gegen eine Mauer gestoßen worden und gestürzt. Der Mann habe aber betont nicht verletzt zu sein und sich, trotz der Aufforderung gemeinsam auf die Polizei zu warten, vor Eintreffen der Beamten vom Unfallort entfernt. Dies sagte der Lenker, der nach eigenen Angaben beruflich ein großes Auto braucht und dienstlich unterwegs war, auch gegenüber der Polizei aus. Zum Ablassen von Luft in Reifen von SUVs in Innsbruck Ende November hatte sich ebenfalls bereits die Gruppe "The Tyre Extinguishers" bekannt.