Sechs Tote bei Explosion in chinesischem Chemiepark .

Bei einer Explosion in einem Chemiepark in Ostchina sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 30 haben sich zudem schwere Verletzungen zugezogen, wie die lokale Regierung der Stadt Yancheng (Provinz Jiangsu) am Donnerstag mitteilte.