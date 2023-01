Unfallhergang unklar Verkehrsunfall in Tirol forderte sechs Verletzte

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der genaue Unfallhergang ist vorerst noch unklar Foto: APA

E in Verkehrsunfall auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) im Gemeindegebiet von Jochberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) hat Mittwochvormittag sechs Verletzte gefordert, drei davon schwer. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine unbestimmten Grades, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Vier Fahrzeuge seien beteiligt gewesen, der genaue Unfallhergang war vorerst unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettung waren im Einsatz, auch Hubschrauber befanden sich an der Unfallstelle.