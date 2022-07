Mega-Bau in Fertőrákos: Nachbarn sind „angefressen“

Werbung

Anfang Juli gab es in Sopron noch Grund zum Jubeln: Nach eineinhalb Jahren mit täglichen Bohrungsarbeiten war der Tunneldurchstich unter dem „Wien-Hügel“ geglückt. Die 780 Meter lange unterirdische Umfahrung ist das Prestige-Projekt der 430 Millionen Euro teuren Schnellstraße M85 vom Klingenbacher Grenzübergang an die M1 bei Csorna, die Sopron ab ihrer Fertigstellung 2024 schlagartig von LKW und Transitverkehr befreien soll.

Das Geschwindigkeits-Limit im Tunnel soll laut dem Soproner Onlineportal cyberpress.hu 90 Kilometer pro Stunde betragen, das Verhandlungstempo mit der österreichischen Seite kennt anscheinend mehrere Geschwindigkeiten: Trotz des klaren „Nem!“ aus dem burgenländischen Landtag plant man in Ungarn weiter mit dem Anschluss der M85 an die ausgebaute A3.

Der Soproner Nationalrat Attila Barcza sparte nicht mit Seitenhieben auf die vielen Regierungsumbildungen in Wien: „Die Einigung (für den A3-Ausbau) wurde vor mehr als zehn Jahren erzielt, seitdem sind leider Regierungen in Österreich gekommen und gegangen und die Position hat sich geändert.“ Auf gut Österreichisch übersetzt also: „Schau ma mal.“ Der ungarische Plan für beide Fälle steht jedenfalls: Ein Kreisverkehr am Ende der M85 soll auf österreichischer Seite zwei Ausfahrten haben – eine für den Autobahn-Anschluss und eine für die bestehende Bundesstraße.

Eindeutiger wurde der ungarische Infrastruktur-Minister János Lázár bei einer parlamentarischen Anfrage der ungarischen Grünen zur gescheiterten Ausschreibung für den Mega-Bau in Fertőrákos. „Österreichische Wirtschaftskreise“ seien schuld an den Finanzierungsengpässen für das Projekt, zitiert ihn das regierungskritische Online-Portal atlatszo.hu . Umweltzerstörung würde dieses Projekt jedenfalls keine mit sich bringen, meinte der Minister, der noch vor wenigen Monaten das staatliche Gestüt Mezőhegyes geleitet hatte.

Das Treffen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjártó steht damit nicht unter den freundlichsten Vorzeichen. Es geht dort um den Zufluss der Moson-Donau für den Seewinkel. Den Auftrag auf ungarischer Seite hat bereits Lőrinc Mészáros, der reichste Ungar und Jugendfreund von Ministerpräsident Viktor Orbán, erhalten. Seine Firma hätte auch Fertőrákos mitbauen sollen.