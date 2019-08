Schwarz/Lehaci bei Kanu-WM im Finale .

Viktoria Schwarz/Ana Roxana Lehaci haben bei der Sprint-WM in Szeged über 500 m das Finale erreicht und sind damit im Rennen um einen Olympiaquotenplatz. Sie erreichten in ihrem Halbfinale den notwendigen dritten Rang, der für den Aufstieg ins Neuner-Finale am Samstag (12.56 Uhr) berechtigte.