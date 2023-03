Corona-Impfung Ungeimpfter Djokovic zieht Nennung für Indian Wells zurück

Djokovic zog Nennung zurück Foto: APA/dpa/Reuters

D er serbische Tennis-Profi Novak Djokovic nimmt nicht am Masters-Turnier in Indian Wells teil. Der Weltranglisten-Erste habe zurückgezogen, teilten die Veranstalter am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Ein Grund wurde nicht genannt - Djokovic dürfte aber keine Sondergenehmigung für eine Einreise in die USA aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung bekommen haben.