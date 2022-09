Ungeklärte Umstände Obduktion soll Tod eines Buben in Wiener Wohnung klären

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Von Eltern gerufene Notärztin kann Schüler nicht mehr helfen Foto: APA

I m Fall eines Elfjährigen, der unter noch ungeklärten Umständen in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt verstorben ist, findet die von den Ermittlern angeregte Obduktion am heutigen Sonntag statt. Die Erkenntnisse der Gerichtsmedizin dürften entweder im Tagesverlauf oder auch erst am Montag vorliegen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Die Todesursache blieb somit vorerst ungeklärt.