Gasexplosion am Campingplatz Zell am See

Am Campingplatz Zell am See ist es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu einer heftigen Gasexplosion gekommen. Kurz vor 5.00 Uhr sind aus noch ungeklärter Ursache im Gaslager des Hauptgebäudes mit einem heftigen Knall Flüssiggas-Flaschen in die Luft gegangen. In der Folge explodierten auch noch in mehreren Wohnwägen in unmittelbarer Nähe Gasflaschen, schilderte Einsatzleiter Klaus Portenkirchner der APA. Wie durch ein Wunder wurde keiner der 89 Campinggäste verletzt.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at