Malaysia will Bericht zu Flug MH370 veröffentlichen .

Mehr als vier Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden von Flug MH370 will Malaysia am Montag einen offiziellen Abschlussbericht veröffentlichen. Die Regierung in Kuala Lumpur kündigte an, zunächst die Hinterbliebenen zu informieren. Dann soll der Bericht allgemein zugänglich gemacht werden.