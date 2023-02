Fußball Union Berlin verpasst Tabellenführung mit 0:0 gegen Schalke

Lesezeit: 2 Min

Keine Tabellenführung für Trimmel Foto: APA/dpa

M it einer torlosen Nullnummer gegen Schlusslicht Schalke 04 hat Union Berlin den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Die Berliner konnten am Sonntag in einer chancenarmen Partie den Patzer von Spitzenreiter Bayern München, der tags zuvor 2:3 in Mönchengladbach verloren hatte, nicht ausnutzen. ÖFB-Legionär und Union-Kapitän Christopher Trimmel spielte bei den leicht überlegenen Gastgebern durch, bei Schalke saß Leo Greiml auf der Bank.