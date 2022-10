Union dreht Spiel gegen Gladbach in letzter Sekunde

Werbung

Nico Elvedi erzielte in der 33. Minute die Gästeführung, der eingewechselte Kevin Behrens (79.) und Doekhi drehten die Partie nach einer furiosen Schlussviertelstunde der Gastgeber. Der in der 59. Minute eingewechselte ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel traf in der 86. Minute per Kopf zum 2:1, allerdings wurde das Tor nach VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Der Burgenländer fiel damit um sein erstes Saisontor um. Schon in der 29. Minute waren die Berliner nach VAR-Intervention wegen eines Handspiels des Führungstreffers verlustig gegangen.

Während der 1. FC Union wieder Erster ist, verpassten es die "Fohlen", zumindest vorübergehend auf einen Europacup-Platz zu springen und stehen im Mittelfeld. Die Gladbacher, bei denen Stefan Lainer (krank) und Hannes Wolf (Sprunggelenkverletzung) fehlten, sind in der Liga drei Spiele sieglos.

Tief in der Krise ist nach wie vor - auch mit dem neuen Trainer Thomas Reis - der FC Schalke. Das Heim-0:2 gegen den SC Freiburg war bereits das siebente verlorene Pflichtspiel in Folge. Vincenzo Grifo (45.+1 sowie 61./Elfmeter) erzielte vor 61.115 Zuschauern beide Tore für die spielerisch überlegenen und souveränen Gäste, bei denen Philipp Lienhart durchspielte. Landsmann Michael Gregoritsch war bis zur 69. Minute im Einsatz.