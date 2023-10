Erdbeben UNO-Helfer brauchen Geld für Erdbebenopfer in Afghanistan

Zehntausende Menschen in der Provinz Herat auf Hilfe angewiesen Foto: APA/dpa

N ach der jüngsten Serie von Erdbeben in Afghanistan sind zehntausende Menschen in der Provinz Herat auf Hilfe angewiesen. Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) will 100.000 Menschen versorgen und braucht dafür umgehend 19 Millionen Dollar (rund 18 Mio. Euro), wie es am Mittwoch berichtete. Das WFP hat in der betroffenen Region bereits mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Kekse sowie Spezialnahrung verteilt, um Kinder vor Unterernährung zu bewahren.