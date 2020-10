Bundesliga vermeldete "Millionenschaden" durch Corona .

Laut Bundesliga hat die Corona-Pandemie im heimischen Spitzenfußball große Löcher in die Budgets ihrer Vereine gerissen. Durch einen Zuschauerrückgang im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 um 60 Prozent, die zusätzlichen Kosten für Präventionsmaßnahmen sowie die entfallenen Einnahmen durch Ticketing, Gastro und Merchandising sei den Vereinen alleine in der laufenden Saison ein "Millionenschaden" entstanden, schrieb die Bundesliga in einer Aussendung am Mittwoch.