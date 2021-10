Tausende Pädophile in katholischer Kirche in Frankreich .

In der katholischen Kirche in Frankreich hat es seit dem Jahr 1950 tausende Pädophile gegeben. Die Untersuchungen einer unabhängigen Kommission zum Missbrauchsskandal in der Kirche hätten ergeben, dass es seither zwischen 2.900 und 3.200 pädophile Priester oder andere pädophile Kirchenmitglieder gegeben habe, sagte der Leiter der Untersuchungskommission, Jean-Marc Sauvé, der Nachrichtenagentur AFP vor Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts.