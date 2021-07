Finanzministerium: Daten-Sicherstellung vor Abschluss .

Die Sicherung der Daten aus dem Finanzministerium ist von der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Richterin weitgehend abgeschlossen worden. Nun werden diese unter der Leitung der Richterin von IT- und Datenschutz-Experten gesichtet und an den Ibiza-Untersuchungsausschuss geliefert. Wie die Präsidentschaftskanzlei der APA mitteilte, könne dies auch in Teillieferungen erfolgen.