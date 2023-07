Nach Streit verschwunden: Nächtliche Suchaktion nach Hochzeitsgast

Eine 38-jährige Frau hat in der Nacht auf Sonntag eine Suchaktion von Polizei und Feuerwehr im Burgenland entlang der Pinka bei Unterwart (Bezirk Oberwart) ausgelöst. Die Frau hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion in den frühen Morgenstunden nach einem Streit mit ihrem Partner eine Hochzeitsfeier alleine zu Fuß verlassen. Auf dem Heimweg stürzte sie in das Bachbett der Pinka.

Da sie sich nicht selbst befreien konnte, setzte die 38-Jährige einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte suchten zunächst vergeblich nach der Frau. Nach rund drei Stunden meldete sie sich aus einer Telefonzelle. Sie hatte schließlich aus dem Bachbett gefunden, ihr Handy war jedoch unbrauchbar geworden. Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt.