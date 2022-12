Sport Unterweger und Moser bei Tour-Auftakt im Viertelfinale out

Kläbo gewinnt Qualifikation Foto: APA/dpa

L okalmatadorin Nadine Fähndrich und Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo haben am Samstag zum Auftakt der Tour de Ski die Skatingsprints in Val Müstair gewonnen. Lisa Unterweger und Benjamin Moser qualifizierten sich in der Schweiz als jeweils 30. gerade noch für die K.o.-Phase. In dieser schieden beide gleich im Viertelfinale an letzter Stelle ihrer Läufe aus und wurden auch im Endklassement 30.