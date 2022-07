Unwetter 22-jähriger Jäger in Kärnten von Blitz getötet

AN APA / NÖN.at

Der Kärntner war von der Jagd nicht zurückgekehrt Foto: APA/dpa

E in 22-jähriger Jäger ist in der Nacht auf Dienstag in der Kärntner Gemeinde Frantschach-Sankt Gertraud (Bezirk Wolfsberg) ums Leben gekommen.