Unwetter-Katastrophe Südafrika erwartet erneut heftige Regenfälle

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Bisher rund 350 Tote zu beklagen Foto: APA/dpa

I n Südafrika sind diese Woche mindestens 341 Menschen in der schlimmsten in dem Kap-Staat aufgezeichneten Unwetter-Katastrophe gestorben. In der Küstenprovinz KwaZulu-Natal wird verzweifelt nach Vermissten gesucht; die Aufräumarbeiten haben gerade begonnen. Doch schon gibt es wieder schlechte Nachrichten: Am Osterwochenende werde erneut heftige Regenfälle erwartet. Auch die benachbarten Ost- und Nordkap Provinzen sind in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden.