Die meisten Urlauber zieht es demnach ins Ausland, bevorzugtes Reisemittel ist das Flugzeug. 20 Prozent der Befragten gaben an, in einem Hotel oder einer Pension in Österreich urlauben zu wollen. Die Urlaubsdauer liegt im Schnitt bei 13 Tagen.

Im Zeitraum von 18. April bis 9. Mai haben die Meinungsforscher 1.007 Über-16-Jährige zu ihren Urlaubsplänen befragt. 52 Prozent sagten damals, sie hätten vor im Sommer zu verreisen. 43 Prozent hatten keine derartigen Absichten, der Rest machte keine Angabe, hieß es in der am Freitag präsentierten Umfrage.

27 Prozent wollen mit dem Auto oder der Bahn ins Ausland, 43 Prozent mit dem Flugzeug. Jüngere Befragte tendieren eher zu einer Flugreise, Über-60-Jährige zu einem Österreich-Urlaub. Die Dauer eines Aufenthalts liegt im Durchschnitt bei 13 Tagen, wobei Kurztrips (vier bis sieben Tage) und längere Aufenthalte (elf bis 14 Tage) höher im Kurs stehen als mittellange (acht bis zehn Tage).