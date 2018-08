Das bedeutet innerhalb von Österreich am Wochenende intensiven Verkehr in Richtung Wien bzw. Ostösterreich sowie nach Deutschland, warnte die Asfinag am Donnerstag.

Da viele Urlaubende auch jetzt noch in den Süden aufbrechen, erwartete die Asfinag auf den wichtigen Reiserouten in beiden Fahrtrichtungen starkes Verkehrsaufkommen. Das gilt vor allem für die Südautobahn (A2), die Karawankenautobahn (A11), die Pyhrnautobahn (A9) und die Tauernautobahn (A10) sowie für die Tiroler Inntalautobahn (A12) und die Brennerautobahn (A13). Als wichtige Ost-West Verbindungen sind vor allem die Inkreisautobahn (A8), die Welser Autobahn (A25), die Westautobahn (A1) und die Ostautobahn (A4) in beide Richtungen betroffen.