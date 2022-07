Urteil in Straches Asfinag-Prozess steht bevor

Werbung

Ein "sehr dichtes Beweissubstrat" sah die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), denn "Chats don't lie". Die von den Angeklagten ins Spiel gebrachte Freundschaft sei bei der Besetzung des Aufsichtsrats nur am Rande relevant gewesen, es habe sich vielmehr um eine Zweckgemeinschaft gehandelt. Auch sei es darum gegangen, den politischen Willen durch Besetzungen in der kritischen Infrastruktur umzusetzen. Dass Ex-Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) selbstständig gehandelt haben könnte, glaubt die WKStA nicht. Strache habe vielmehr als "Kapitän" der blauen Regierungsmannschaft alle Fäden in der Hand haben wollen.

Einer der Vorwürfe der WKStA: Durch gestückelte Überweisungen an den Verein "Austria in Motion" in Summe von 20.000 Euro habe die FPÖ versucht, Spenden am Rechnungshof vorbei zu schleusen. Zudem wurde Strache zu einer Geburtstagsfeier von Stieglitz eingeladen, was der ehemalige Vizekanzler zwar ablehnte, laut Anklagebehörde allerdings zu zögerlich. In einem Chat antwortete Strache zuerst: "Super, wir sind dabei!" Stieglitz sei es dabei ebenso wenig um Freundschaft gegangen, sondern alleine um dessen Netzwerk.

Als "falsch" bezeichnete Straches Anwalt in seinem Plädoyer den Vorwurf der Bestechung. Diese könne nämlich nur dann vorliegen, wenn der angebotene Vorteil den Amtsträger in seiner Amtsführung beeinflusse, was aber nicht der Fall gewesen sei. Strache sei nämlich nicht für die Bestellung von Asfinag-Aufsichtsräten verantwortlich gewesen - weder zuerst als Nationalratsabgeordneter, noch später als Sportminister. Dass es sich um reine Freundschaft gehandelt habe, belege außerdem jene Chatnachricht von Stieglitz an Strache, in der es heißt: "Ich hab dich lieb."

Es könne nicht sein, dass "Einladungen von Politikern verboten sind", hatte zuvor Stieglitz' Verteidiger betont. Die Spenden stünden in keinem Zusammenhang mit der Besetzung des Aufsichtsratspostens. "Er hat Wünsche geäußert, er hat Interesse bekundet, und das ist ja wohl zulässig." Von den Überweisungen habe lediglich die Bundesgeschäftsführung der Partei gewusst. Zur Qualifikation seines Mandanten meinte der Anwalt, diese werde schon alleine durch dessen Lebenslauf bestätigt.

Bei der aktuellen Hauptverhandlung handelt es sich um den bereits zweiten Strafprozess gegen Strache nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Ende August 2021 war der Ex-FPÖ-Chef vom Wiener Landesgericht im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) in erster Instanz verurteilt worden. In dem Verfahren war es um einen vermuteten Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Währing gegangen.