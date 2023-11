US-Amerikanerin Pegula bei WTA Finals erste Halbfinalistin

In ihrem zweiten Gruppenspiel besiegte sie die belarussische Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka 6:4,6:3. Es war der zweite Erfolg der 29-Jährigen gegen Sabalenka im sechsten Duell. Schon ihr Auftaktmatch beim Saison-Finalturnier der besten acht Tennis-Frauen des Jahres gegen die Kasachin Jelena Rybakina hatte Pegula in zwei Sätzen gewonnen.

Sabalenka spielt zum Abschluss der Vorrunde in einer Neuauflage der heurigen Endspiele der Australian Open und des WTA-1000-Turniers in Indian Wells gegen Rybakina um den zweiten Halbfinal-Platz in Gruppe A. Die Weltranglisten-Vierte Rybakina setzte sich in drei Sätzen gegen Maria Sakkari durch. Die Griechin hat nach ihrer zweiten Niederlage keine Chance mehr aufs Weiterkommen.