Basketball US-Basketballer verlieren bei WM, Spanien schiedet aus

Litauen setzte sich gegen WM-Favorit USA durch Foto: APA/dpa

T opfavorit USA hat bei der Basketball-WM die erste Niederlage kassiert und den Gruppensieg in der Zwischenrunde verspielt. Das Team von Cheftrainer Steve Kerr verlor am Sonntag in Manila mit 104:110 (37:54) gegen Mitfavorit Litauen und ist damit nur Gruppenzweiter. Weltmeister Spanien ist nach einer 85:88-Niederlage gegen Kanada überraschend ausgeschieden.

Die USA hatten zuvor alle neun Spiele in diesem Sommer für sich entschieden. Der knappste Sieg bis zum Sonntag war ein 99:91 gegen das deutsche Team in der Vorbereitung in Abu Dhabi. Das US-Team besteht wie üblich aus zwölf NBA-Spielern, muss aber auf große Namen wie Kevin Durant, James Harden oder Stephen Curry verzichten. Stattdessen baut Kerr auf ein vielseitig aufgestelltes Team mit vielen Talenten um Flügelspieler Anthony Edwards, gegen Litauen mit 35 Punkten bester Werfer. Im Viertelfinale geht es für die USA am Dienstag gegen Italien. Litauen bekommt es mit Serbien zu tun, Kanada trifft auf Slowenien und Deutschland spielt gegen Lettland.