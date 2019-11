Verbotenes Pestizid von Monsanto in Hawaii eingesetzt .

Der US-Chemiekonzern Monsanto hat eingeräumt, in einer Forschungsanlage im US-Bundesstaat Hawaii ein verbotenes und hochgiftiges Pestizid eingesetzt zu haben. Die Bayer-Tochter bekannte sich am Donnerstag vor einem Gericht in Honolulu schuldig. Zudem wurden Mitarbeiter des Konzerns eine Woche nach dem Besprühen angewiesen, auf die Felder zu gehen, obwohl es eine Frist von 31 Tagen gegeben hätte.