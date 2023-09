Konjunkturindikator US-Leitzins bleibt unverändert 5,25 bis 5,5 Prozent

Fed hob den Leitzins binnen 16 Monaten elf Mal an Foto: APA/dpa/Reuters/dpa-AFX

D ie US-Notenbank Federal Reserve (Fed) tastet den Leitzins nicht an. Wie an den Finanzmärkten erwartet, ließ sie den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Zudem gehen sie nunmehr davon aus, dass das Zinsniveau bis Ende 2024 nur auf 5,1 Prozent sinken wird. Im Juni hatten sie noch einen Wert von 4,6 Prozent veranschlagt. Die Wachstumserwartung für die Wirtschaft erhöht die Fed von 1 auf 2,1 Prozent, 2024 sollen es 1,5 Prozent sein.