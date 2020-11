Starker Start von Woods - 1. Runde unterbrochen .

Titelverteidiger Tiger Woods hat zum Start des 84. US Masters in Augusta einen persönlichen Rekord eingestellt. Der US-Superstar spielte am Donnerstag mit 68 Schlägen (4 unter Par) wie 2010 seine beste Auftaktrunde beim prestigeträchtigsten Golfturnier.