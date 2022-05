Geldpolitik US-Notenbank bekämpft Teuerung mit kräftiger Zinsanhebung

Die US-Notenbank Fed hat erneut die Zinsen angehoben. Foto: APA/dpa

Z ur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins stark um 0,5 Prozentpunkte. Damit liegt der Zinssatz nun in der Spanne von 0,75 bis 1 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Es war die zweite Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie - und der erste Anstieg um 0,5 Prozentpunkte seit 22 Jahren. Für gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.