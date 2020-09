Australian-Open-Siegerin Kenin im Achtelfinale .

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin hat bei den US Open das Achtelfinale erreicht. Die 21-jährige US-Amerikanerin bezwang am Samstag (Ortszeit) die Tunesierin Ons Jabeur 7:6(4),6:3. Kenin ist in New York als Nummer zwei gesetzt. Die topgesetzte Karolina Pliskova aus Tschechien war unerwartet schon in der zweiten Runde gescheitert. Im Achtelfinale trifft Kenin nun auf die Belgierin Elise Mertens.