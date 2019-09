Berrettini ist 42 Jahre nach Corrado Barazzutti überhaupt erst der zweite Italiener, der in der Tennis-Profiära (seit 1968) in New York unter den letzten acht steht. Im nächsten Ranking wird er sich zumindest auf Platz 16 verbessern, nachdem er zu Jahresbeginn noch außerhalb der Top 50 zu finden war.

Für Zverev setzte es dagegen eine weitere Enttäuschung bei einem Major-Turnier. Der Masters-Sieger und letzte deutsche Vertreter brach nach dem Gewinn des ersten Satzes völlig ein und schied gegen den 1,70 m großen Schwartzman aus. Der 22-Jährige leistete sich dabei insgesamt 65 unerzwungene Fehler.