Sabalenka und Auger-Aliassime im Halbfinale .

Die Belarussin Aryna Sabalenka und der Kanadier Felix Auger-Aliassime ziehen beim Tennis-US-Open in New York ins Halbfinale ein. Die als Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalanka bezwang die Tschechin Barbora Krejcikova in zwei Sätze mit 6:1, 6:4. Der 21-jährige kanadische Tennisprofi Auger-Aliassime profitierte in New York am Dienstagabend (Ortszeit) im Viertelfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe seines spanisches Gegners Carlos Alcaraz.