Topgesetzte Karolina Pliskova in 2. Runde out .

Die topgesetzte Karolina Pliskova ist am Mittwoch (Ortszeit) bei den Tennis-US-Open in New York bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Tschechin unterlag der Französin Caroline Garcia 1:6,6:7(2). Pliskova hatte bei diesem Grand-Slam-Turnier 2016 erst im Finale verloren, diesmal war sie nur eine von vier angetretenen Spielerinnen aus den Top Ten der Weltrangliste.