Vorjahresfinalist Medwedew erreichte Achtelfinale .

Vorjahresfinalist Daniil Medwedew hat bei den US Open im Tennis problemlos das Achtelfinale erreicht. Der als Nummer drei gesetzte Russe setzte sich am Samstag in New York gegen den 21-jährigen US-Amerikaner J.J. Wolf mit 6:3,6:3,6:2 durch. Medwedew benötigte nur 1:48 Stunden für seinen Erfolg.