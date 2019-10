Biles erneut Mehrkampf-Weltmeisterin .

US-Star Simone Biles hat sich zum fünften Mal in ihrer Karriere den Mehrkampftitel bei der Turn-WM gesichert. Mit 58,999 Punkten lag die 22-Jährige am Donnerstag in Stuttgart im Finale klar vor der Chinesin Tang Xijing (56,899) und der Russin Angelina Melnikowa (56,399).