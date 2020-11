Trump fordert erneut sofortigen Stopp der Auszählung .

US-Präsident Donald Trump hat zwei Tage nach der Wahl erneut ein sofortiges Ende der Auszählung gefordert. "Stoppt die Auszählung!", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter in Großbuchstaben. In Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada, wo sich knappe Ergebnisse abzeichnen, wurden noch Stimmen gezählt. Trump will offenbar zudem sein juristisches Vorgehen gegen die Auszählung von Stimmzetteln ausweiten. Sein Herausforder Joe Biden gibt sich indes siegessicher.