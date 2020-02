Sie betonte dabei, dass es einen Unterschied zwischen Sünden und Verbrechen gebe und sie Weinstein rechtlich für unschuldig halte. "Unangemessenes Verhalten" sei nicht gut, "aber das heißt nicht, dass du den Rest deines Lebens im Gefängnis verbringen musst".

Weinstein steht zurzeit in New York in einem Vergewaltigungsprozess vor Gericht. Am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft die Befragung ihrer Zeugen in dem Prozess abgeschlossen. In den kommenden Sitzungstagen will die Verteidigung des 67-Jährigen eigene Zeugen und Beweisstücke zur Entlastung Weinsteins präsentieren. Damit könnte der seit Anfang Jänner laufende Prozess Beobachtern zufolge schon in den kommenden zwei Wochen zu Ende gehen.

Die Vorwürfe gegen Weinstein wurden 2017 unter anderem wegen Artikeln der "New York Times" bekannt und traten die MeToo-Bewegung los. Die Zeitung veröffentlichte am Freitag bisher unbekannte mutmaßliche Aussagen Weinsteins nach einem sexuellen Übergriff: "Manchmal weiß ich nicht, wann es einvernehmlich ist. Ich versuche zu lernen. Vielleicht erkenne ich meine Macht in diesen Situationen nicht", sagte Weinstein 1998 laut Mitschriften von Anwälten. Weinstein ließ durch seine Anwälte zurückweisen, diese Worte jemals gesagt zu haben.