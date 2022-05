Eishockey USA besiegt Großbritannien, Deutschland gewinnt 1:0

Die USA durften gegen Großbritannien wie erwartet jubeln. Foto: APA/Lehtikuva

D ie USA haben bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland gegen Großbritannien drei Punkte geholt. Das US-Team gewann am Donnerstag in Tampere gegen den krassen Außenseiter mit 3:0. In Helsinki machte Deutschland mit einem 1:0 gegen Dänemark einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. Die Partie hatte wegen eines Feuers in der Halle mit 1:40 Stunden Verspätung begonnen.