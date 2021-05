Biden versprach eine rasche Schaffung von Impfmöglichkeiten für die 12- bis 15-Jährigen. Konkret sollte das Vakzin schon ab Donnerstag in rund 15.000 Apotheken im ganzen Land verfügbar sein. "Dies ist ein weiterer großer Schritt in unserem Kampf gegen die Pandemie", sagte Biden. Bisher konnten sich in den USA Jugendliche erst im Alter ab 16 Jahren impfen lassen.

Der US-Präsident kündigte zugleich an, dass am Donnerstag die Marke von 250 Millionen verabreichten Corona-Impfdosen seit seinem Amtsantritt am 20. Jänner überschritten werde. Insgesamt sind in den USA nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC vom Mittwoch inzwischen mehr als 117 Millionen der rund 330 Millionen Menschen vollständig geimpft.

Biden äußerte sich, nachdem sich auch die US-Gesundheitsbehörde CDC hinter die Verabreichung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/Biontech für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren gestellt hatte. Ein Expertengremium der CDC sprach sich am Mittwoch für die Anwendung bei den Minderjährigen aus, wie die Behörde bestätigte.

Am Montag hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA das Vakzin bereits für diese Altersgruppe zugelassen. Die bereits bestehende Notfallzulassung zur Verabreichung ab 16 Jahren wurde entsprechend angepasst und erweitert. Viele lokale Behören in den USA hatten aber neben der FDA-Zulassung aber die Empfehlung der CDC abgewartet.

Vor den USA hatten schon Kanada und andere Länder den Impfstoff auch für 12- bis 15-Jährige freigegeben. Bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA liegt ebenfalls ein entsprechendes Gesuch. EMA-Chefin Emer Cooke will die Prüfung bis Ende Mai abschließen. Damit könnten 12- bis 15-Jährige auch in Österreich noch vor den Sommerferien geimpft werden. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sagte am Mittwoch, dass die Impfungen in dieser Altersgruppe schon in drei bis fünf Wochen beginnen könnten.

Die Unternehmen hatten vor einigen Wochen mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Die Impfung sei zudem auch gut vertragen worden. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen. Laut der FDA wurden den US-Behörden in den vergangenen Monaten etwa 1,5 Millionen Corona-Infektionen von Personen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren gemeldet.

Die Impfung von Minderjährigen gilt als sehr wichtig für die Annäherung an die sogenannte Herdenimmunität, mit der die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden soll.