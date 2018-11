Mit einem Preisgeld von jeweils drei Mio. Dollar (2,6 Mio. Euro) gilt die Ehrung als höchstdotierte Wissenschaftsauszeichnung der Welt.

Mit den Breakthrough-Preisen für Lebenswissenschaften werden wissenschaftliche Durchbrüche bedacht, die zu einem besseren Verständnis biologischer Systeme und einem längeren Leben von Menschen beitragen. Neben Amon erhielten im Rahmen der vom irischen Schauspieler Pierce Brosnan moderierten Gala Frank Bennett und Adrian Krainer (geteilt; Ionis Pharmaceuticals und Cold Spring Harbor Laboratory), Xiaowei Zhuang (Harvard University) sowie Zhijian Chen (University of Texas) die weiteren Auszeichnungen in dieser Kategorie.

Amon wurde für ihre Forschung zu den zellulären Ursachen der Krebsentstehung geehrt. Sie erforscht an Hefezellen das Phänomen der "Aneuploidie". Damit werden bei der Zellteilung entstehende Gendefekte bezeichnet, die in fehlenden oder überzähligen Chromosomensätzen bestehen können und für schwerste Erkrankungen, unter anderem Krebs, verantwortlich sind.

Außerdem wurden Breakthrough-Preise in den Kategorien Physik und Mathematik vergeben. Sponsoren der Ehrung sind der Entwickler der Google-Suchmaschine, Sergey Brin, der russische Internetfirmen-Investor Yuri Milner und seine Frau Julia, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan, der Chef der WeChat-Mutter Tencent, Pony Ma, sowie die Gründerin der Gentestfirma 23andMe, Anne Wojcicki.

Neben den Wissenschaftern zierten zahlreiche Stars die heuer zum siebenten Mal abgehaltene Preisverleihung: Neben Brosnan präsentieren etwa Hollywood-Stars wie Orlando Bloom, Rachel McAdams, Julianne Moore oder Eddie Redmayne die Gala, die auch im Zeichen des heuer verstorbenen Physikers Stephen Hawking stand.

Am Montag findet an der University of California in Berkeley außerdem das "Breakthrough Prize Symposium" statt. Amon wird in diesem Rahmen über "Abnormale Chromosomenzahlen: Ihre Rolle in der Krebsentstehung und ihr therapeutisches Potenzial" sprechen.