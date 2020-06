Ein Toter nach Schüssen in "autonomer Zone" in Seattle .

In einer von Demonstranten eingerichteten "autonomen Zone" in der US-Metropole Seattle ist am Samstag ein 19-Jähriger erschossen worden. Ein weiterer Mann sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine "gewalttätige Menge" habe verhindert, dass Polizisten sicheren Zugang zu den Opfern bekämen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.