Erstmals mehr als 4.300 Corona-Tote an einem Tag .

In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldeten die Behörden 4.327 Tote, geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervor. Der bisherige Höchstwert war mit 4.194 Toten am 7. Jänner registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen war am selben Tag mit 215.805 vergleichsweise niedrig.