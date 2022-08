USA Hunderte Vermisste nach Überflutungen in Kentucky

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der North Fork Kentucky River wurde binnen Minuten zur tödlichen Flut Foto: APA/dpa

N ach verheerenden Überflutungen im US-Bundesstaat Kentucky werden Hunderte Menschen vermisst. "Es gibt Hunderte vermisste Personen, mindestens", sagte Kentuckys Gouverneur Andy Beshear am Montag nach einem Besuch im Katastrophengebiet am Vortag. Inzwischen seien 30 Todesopfer bestätigt, die Zahl werde aber noch steigen. Nach heftigen Regenfällen hatte es in Kentucky sowie in Virginia und West Virginia Mitte vergangener Woche Sturzfluten und Erdrutsche gegeben.