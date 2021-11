Kamala Harris übernimmt vorübergehend Macht von Biden

Historischer Moment in den USA: Am heutigen Freitagvormittag (Ortszeit) hat erstmals in der Geschichte der USA vorübergehend eine Frau das Sagen im Weißen Haus. Weil US-Präsident Joe Biden nämlich im Rahmen einer ärztlichen Vorsorgeuntersuchung unter Narkose gesetzt wird, hat er seine Macht an seine Stellvertreterin Kamala Harris abgegeben, teilte das Weiße Haus mit. Konkret unterzog sich Biden im Walter Reed Armeespital einer Darmspiegelung (Kolonoskopie).